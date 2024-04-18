В платье с накидкой и в роскошной рубиновой тиаре: принцесса Катарина-Амалия на банкете

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия появилась в сверкающей тиаре на своем первом государственном банкете.

Старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы присутствовала на своем первом официальном дипломатическом ужине, посвященном визиту короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции.

Король Филипп VI и королева Летиция на приеме у королевской семьи Нидерландов / Фото: Associated Press

20-летняя принцесса Катарина-Амалия блистала в Королевском дворце в Амстердаме в рубиновой тиаре The Ruby Peacock Parure, кототую дополнила подходящим ожерельем и серьгами в сочетании с темно-синим платьем с накидкой. Также принцесса носила Королевский орден Изабеллы Католической.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Девушка уже надевала эту тиару на королевскую свадьбу наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы в июне 2023 года.

Принцесса ранее рассказала в своей биографии, что она давняя поклонница королевских драгоценностей, особенно любит диадемы.

"Я люблю диадемы. Покажите мне тиару, и я узнаю, откуда она. Я узнаю все диадемы Европы", - говорила Катарина-Амалия.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Напомним, в октябре 2023 года мы также видели принцессу в тиаре, когда она посещала банкет по случаю 18-летия датского принца Кристиана.

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