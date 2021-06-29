В платье с нескромным декольте: невеста Джеймса Миддлтона на светском мероприятии

Брат герцогини Кембриджской – Джеймс – появился на публичном мероприятии вместе со своей невестой Ализе Тевене.

Знаменитый бренд ювелирных изделий и аксессуаров Bvlgari провел в Лондоне гала-ужин Magnifica Gala, и мероприятие посетили некоторые звездные гости. Среди них был Джеймс Миддлтон и его возлюбленная Ализе Тевене.

Француженка появилась перед камерами фотографов в платье с принтом от Scanlan Theodore, у которого было глубокое декольте. Талию девушки подчеркивала широкая тугая резинка, на груди была золотая цепочка с цветком, а в ушах - серьги-висюльки. Волосы Ализе собрала в хвост и сделала очень легкий макияж. Джеймс надел синий бархатный пиджак с золотыми пуговицами, белую рубашку и черные брюки, сочетая аутфит с идеально чистыми лаковыми туфлями.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Getty Images

Пара улыбалась, когда позировала фотографам. Напомним, их помолвка состоялась в сентябре 2019 года, но до сих пор не состоялась свадьба. Пандемия внесла коррективы в планы - в мае 2020 года Джеймс сообщил, что они с Ализе планировали пожениться именно в этом месяце, но пришлось перенести праздник.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене со своими собаками / Instagram Джеймса Миддлтона

Свадьба этой пары – долгожданное событие и для поклонников герцогини Кембриджской Кэтрин. Ожидается, что она вместе с мужем принцем Уильямом и тремя детьми будет присутствовать на свадьбе младшего брата. Также там появится и их сестра Пиппа, тоже, вероятно, с двумя детьми и мужем.

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