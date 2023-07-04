В платье с обнаженными плечами: принцесса Мария-Олимпия на модном показе

Посмотреть на новинки из Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 приехало много знаменитостей, среди них была и греческая принцесса, поклонница Модного дома – Мария-Олимпия. Та самая, с которой принцу Гарри приписывали когда-то роман.

26-летняя светская львица выбрала потрясающее белое платье с открытыми плечами и объемными рукавами для показа на Неделе моды в Париже, подчеркнув талию широким кожаным поясом черного цвета с золотой пряжкой.

В руках Мария-Олимпия держала мини-сумку Christian Dior стоимостью около 2800 долларов. А вот какую обувь подобрала девушка к образу, не было видно из-за длины ее платья.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Принцесса сделала минималистичный макияж, подчеркнув бледно-розовой помадой губы и сделав черные стрелки на веках. Белокурые волосы просто расчесала по пробору и отказалась от украшений.

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