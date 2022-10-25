В платье с обнаженной спиной: королева Летиция в эффектном луке посетила театр

Король и королева Испании присутствовали вчера на открытии нового театрального сезона в Королевском театре в Мадриде.

50-летняя королева Летиция и ее муж, 54-летний король Филипп VI, посетили премьеру оперы "Аида". Королева произвела фурор на публике, появившись перед камерами в синем платье миди с обнаженной спиной.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция надела платье от испанского бренда Miphai, которое описывается как "темно-синее вечернее платье из крепа", его стоимость составляет всего 196 долларов.

Платье миди с рукавами три четверти идеально сидело на фигуре королевы Летиции и, похоже, это новинка в ее гардеробе.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Свой вечерний образ Ее Величество дополнила клатчем в оттенке металлик и туфлями-лодочками в тон от Magrit, эффектными серьгами с крупными двухцветными камнями каплевидной формы, а также сделала вечернюю прическу и насыщенный вечерний макияж. Также Летиция надела свое культовое кольцо Karen Hallam – это, напомним, подарок от ее дочерей, который она носит не снимая.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI тоже выглядел отлично. Он надел темный костюм в полоску, белую рубашку и бордовый галстук в цятку.

В прошлый свой выход королевская чета посещала книжную ярмарку во время визита в Германию. Там Летиция блистала в молочной блузке и юбке-карандаше.

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