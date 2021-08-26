Диана в платье с обнаженной спиной: опубликован официальный постер фильма "Спенсер" о принцессе Уэльской

Чилийский режиссер Пабло Ларраин обнародовал дату премьеры фильма "Спенсер", в котором принцессу Диану играет американская актриса Кристен Стюарт.

Компания Neon опубликовала на своей странице в Instagram официальный постер фильма "Спенсер". На снимке Стюарт повернута спиной к камере, одета она в пышное белое платье с обнаженной спиной, и, очевидно, плачет в этот момент.

В прокат лента выйдет 5 ноября 2021 года. Действие фильма происходит в выходные в декабре 1991 года, когда принцесса Диана присоединилась к королевской семье на Рождество в поместье Сандрингем. Именно в этот уикенд она принимает судьбоносное решение о разводе с принцем Чарльзом.

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"Спенсер - это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это мучительное усилие для нее вернуться к себе, поскольку Диана пытается сохранить то, что имя Спенсер означает для нее", - рассказала о своей героине актриса Кристен Стюарт, пишет People. Многие поклонники голливудской звезды в предвкушении новой роли, а критики с нетерпением ждут премьеру, чтобы оценить работу актрисы.

Кристен Стюарт / Associated Press

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