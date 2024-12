В платье с обнаженным плечом: Иванка Трамп с мужем сходила на музыкальный фестиваль

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером посетила открытие музыкального фестиваля "The Nova Music Festival Exhibition: October 7th 06:29 – The Moment Music Stood Still", которое состоялось в Северном Майами, штат Флорида.

На мерпориятии она предстала в темно-синем платье миди с разрезом, без рукавов и одним обнаженным плечом.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Фото: Associated Press

Наряд Трамп дополнил замшевыми туфлями в тон и черным клатчем, украшенным стразами.

Джаред был одет темно-синий свитер, белую футболку и черные брюки, скомбинированные с белыми кроссовками.

Напомним, Иванка Трамп с дочерью Арабеллой сходила на балет.

