В платье с обнаженным плечом: Иванка Трамп с мужем сходила на музыкальный фестиваль

43-летняя дочь избранного президента США культурно провела день с любимым мужчиной.
Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером посетила открытие музыкального фестиваля "The Nova Music Festival Exhibition: October 7th 06:29 – The Moment Music Stood Still", которое состоялось в Северном Майами, штат Флорида.
На мерпориятии она предстала в темно-синем платье миди с разрезом, без рукавов и одним обнаженным плечом.
Наряд Трамп дополнил замшевыми туфлями в тон и черным клатчем, украшенным стразами.
Джаред был одет темно-синий свитер, белую футболку и черные брюки, скомбинированные с белыми кроссовками.
Напомним, Иванка Трамп с дочерью Арабеллой сходила на балет.
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