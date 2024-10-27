В платье с обнаженным плечом: роскошный вечерний выход королевы Летиции

Королева София, король Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое дочерей посетили ежегодную церемонию "Princesa De Asturias" 2024 года.

Испанска королевская семья / Фото: Associated Press

Королева Летиция появилась на церемонии в роскошном черном платье с одним обнаженным плечом и рюшами на груди от Carolina Herrera, которое безупречно сидело на ее фигуре и которое она сочетала с черным алтасным прямоугольным клатчем и лаковыми туфлями-слингбэками на невысоких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция сделала укладку и насыщенный вечерний макияж, наделе серьги-висюльки с черными бриллиантами швейцарского бренда Grisogono и свое любимое золотое кольцо Coreterno.

Испанска королевская семья / Фото: Associated Press

Король Филипп VI появился на церемонии в черном костюме, белой рубашке и синем галстуке в принт. Наследница испанского трона принцесса Леонор надела черный брючный костюм-тройку и черные кожаные лодочки на невысоких каблуках, а ее сестра София была в черном топе и широких брюках, а также золотистом удлиненном блейзере.

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Накануне мероприятия члены королевской семьи посетили концерт, который прошел перед церемонией вручения премии.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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