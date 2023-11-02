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В платье с обнаженными плечами и тиаре: образ принцессы Дианы с одного из торжественных приемов

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В платье с обнаженными плечами и тиаре: образ принцессы Дианы с одного из торжественных приемов

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

В этот день в далеком 1987 году принцесса Диана и принц Чарльз совершили поездку в Германию.

Нам попалось архивное фото, на котором принцесса Уэльская запечатлена в вечернем платье с открытыми плечами и откровенным декольте, известном, как "Платье Траволта", у нее вечерняя укладка, на голове сверкает бриллиантовая тиара, в ушах - серьги-клипсы, а на шее - колье.

Джон Траволта и принцесса Диана / © Associated Press
Джон Траволта и принцесса Диана / Фото: Associated Press

Это был вечерний прием, устроенный президентом Западной Германии Рихардом фон Вайцзеккером в честь гостей британской королевской семьи в Godesberg Redoute в Бонне. В тот раз принц и принцесса Уэльские совершали официальный визит в страну.

Принцесса Диана / © Associated Press
Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали, что ела на завтрак принцесса Диана.

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Дата публикации
Просмотры
1360
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