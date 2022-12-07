В платье с оборками и с именным клатчем: принцесса Беатрис с мужем вышли в свет

Пока в Букингемском дворце проходил дипломатический прием, в другой части Лондона некоторые члены королевской семьи посетили гала-концерт The Lady Garden Gala 2022.

Мероприятие прошло в отеле Claridge's, и его посетили принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци и мама принцессы Сара Йоркская.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

34-летняя принцесса Беатрис приехала на вечер в жаккардовом платье миди с цветочным принтом и оборками от своего любимого бренда The Vampire's Wife, сочетая его с замшевыми туфлями-лодочками от Reiss, а в руке держала черный клатч из кожи крокодила с инициалами B.е.Y (похоже, это сокращенные инициалы от Беатрис Йоркская).

На запястье у принцессы была тонкая золотая цепочка, в макияже она сделала акцент на глазах, а рыжие волосы распустила. Перед камерами Беатрис позировала вместе с мужем Эдо, который был одет в черный бархатный пиджак, черные брюки и черные кеды, а также вместе со своей мамой Сарой.

Принцесса Беатрис с мамой Сарой Йоркской / Фото: Getty Images

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