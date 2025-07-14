ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

В платье с оборками и впервые с маникюром: принцесса Шарлотта посетила Уимблдон

Принцесса Шарлотта впервые на публике продемонстрировала маникюр.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Вчера Шарлотта вместе со своими родителями — Кейт и Уильямом Уэльскими, а также старшим братом принцем Джорджем посетили Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

10-летняя принцесса Шарлотта была одета в белое летнее платье с оборкой по подолу, черной V-образной строчкой и небольшим бантом на талии. Волосы юной принцессы частично были собраны в две косы, а также впервые мы видим, что ногти Лотти накрашены розовым лаком. Также девочка была в солнцезащитных очках Ray-Ban, у нее на запястьях были серебряные браслеты, а обута она была в белые кожаные балетки.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Кейт также продемонстрировала роскошный образ в кобальтово-синем платье миди Roksanda А-силуэта с V-образным вырезом и рукавами-крылышками.

Платье дополняли туфли цвета капучино от Ralph Lauren и шляпа LKBennett.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie