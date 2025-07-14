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В платье с оборками и впервые с маникюром: принцесса Шарлотта посетила Уимблдон
Принцесса Шарлотта впервые на публике продемонстрировала маникюр.
Вчера Шарлотта вместе со своими родителями — Кейт и Уильямом Уэльскими, а также старшим братом принцем Джорджем посетили Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.
10-летняя принцесса Шарлотта была одета в белое летнее платье с оборкой по подолу, черной V-образной строчкой и небольшим бантом на талии. Волосы юной принцессы частично были собраны в две косы, а также впервые мы видим, что ногти Лотти накрашены розовым лаком. Также девочка была в солнцезащитных очках Ray-Ban, у нее на запястьях были серебряные браслеты, а обута она была в белые кожаные балетки.
Принцесса Кейт также продемонстрировала роскошный образ в кобальтово-синем платье миди Roksanda А-силуэта с V-образным вырезом и рукавами-крылышками.
Платье дополняли туфли цвета капучино от Ralph Lauren и шляпа LKBennett.