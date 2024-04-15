В платье с открытой спиной: Меган Маркл с мужем Гарри сходили в ресторан

После турнира поло принц Гарри с женой Меган Маркл посетили закрытый ужин в одном из ресторанов Майами.

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в ресторан Zaytinya в компании их друзей - Начо Фигераса, с которым Гарри играет в поло, и его жены Дельфины. Снимками с мероприятия в своем блоге в Instagram поделился Начо.

Герцогиня Меган появилась на мероприятии в асимметричном платье миди из шерстяного твила с открытой спиной за 820 долларов от Stagnistudio, собрала волосы в низкий пучок и надела крупные серьги, а также сделала выразительный макияж. Принц Гарри был одет в классический костюм и рубашку. Пару сфотографировали за столиком вместе с другими гостями.

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Напомним, на игре в поло герцогиня Сассекская появилась в платье миди цвета слоновой кости от бренда Heidi Merrick и туфлях на шпильках. Образ выглядел стильно, но Меган все равно подверглась критике в соцсетях.

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