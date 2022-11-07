В платье с открытым плечом: королева Летиция на торжественном мероприятии в Барселоне

Это один из наиважнейших театров Испании, который был открыт в 1847 году и является одним из немногих театров Европы, который построен на средства частных лиц.

50-летняя королева приехала на вечернее мероприятие в синем платье-макси с одним открытым плечом от Carolina Herrera, это же платье Летиция надевала ранее в 2017 году во время государственного визита в Великобританию.

Этот образ тогда королева дополнила цветочной тиарой, массивными серьгами, несколькими браслетами и клатчем. Тиара ранее принадлежала ее свекрови, королеве Софии. Творение ювелира Мельерио состоит из пяти драгоценных цветков, соединенных золотыми веточками и листьями.

Королева Летиция на приеме в Великобритании / Фото: Getty Images

В этот вечер Летиция сочетала наряд с золотым клатчем от Magrit, драгоценным браслетом с сапфирами на запястье, а также сапфировыми серьгами, которые принадлежат ее свекрови, королеве Софии. На пальце у Летиции было ее любимое позолоченное кольцо от Karen Hallam. Это кольцо – подарок от ее дочерей, поэтому носит его королева не снимая.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Также Ее Величество распустила волосы и расчесала их по пробору и сделала вечерний макияж. Ее муж король Филипп был в костюме-тройке, белой рубашке и с галстуком-бабочкой. Пара выглядела элегантно.

Напомним, также недавно мы видели королеву Летицию в белом платье от Carolina Herrera на встрече с президентом и первой леди Парагвая.

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