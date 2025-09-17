В платье с открытыми плечами: элегантная королева Летиция посетила прием в Египте

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Вечером в тот же день монаршая чета появилась на приеме для испанской общины, проживающей в Египте. Мероприятие прошло в Каире. На нем королева блистала в лаконичном черном платье длины миди, которое отлично подчеркивало ее фигуру, дополнив лук туфлями-слингбэками на невысоких каблуках от Magrit и клатчем Weekend Max Mara.

Также Летиция сделала укладку и насыщенный макияж, а в ее ушах были золотые серьги из розового золота с черными бриллиантами от Barbara Goenaga.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI надел темный костюм, светлую рубашку, а галстук на нем был тот же, что монарх надел, когда отправлялся в аэропорт со своей супругой.

Реклама

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Напомним, королева Летиция в аэропорту Мадрида появилась в костюме-двойке нежно-голубого цвета от Boss, сшитом на заказ, под жакетом у Летиции был черный топ, обута она была в черные туфли-слингбэки на невысоких каблуках, а в руках держала кожаную сумку от Carolina Herrera и солнцезащитные очки.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Это первый официальный визит монархов в страну, и они пробудут там до пятницы. Цель этой поездки — дальнейшее укрепление отношений между двумя странами в период обострения напряженности на Ближнем Востоке.