В платье с открытыми плечами и красивыми локонами: королева Летиция на праздничном мероприятии

Король и королева Испании присутствовали на праздновании 25-летия газеты La Razon в ее штаб-квартире в Мадриде.

51-летняя королева Летиция приехала на праздничное мероприятие в черном обтягивающем платье с открытыми плечами от Bardot. Впервые в этом платье Ее Величество появилась на церемонии вручения наград Macael Awards в Альмерии в ноябре 2022 года.

Королева подобрала к наряду серебристые сверкающие туфли-слингбэки Aquazzura и клатч оттенка металлик Magrit. Также на ней были небольшие серьги-кольца, от PdPaola, они выполнены позолоченного серебра с белыми цирконами и стоят всего 145 евро.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Ее макияж был выполнен в теплых оттенках, а губы Летиция подчеркнула блеском. Также красиво были уложены волосы волнами. В последнее время Летиция берет пример с принцессы Уэльской Кэтрин в вопросе укладок.

Король Филипп VI был в темно-синем костюме, белой рубашке и с синим галстуком в крапинку.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А недавно мы видели роскошный образ королевы Летиции в красном брючном костюме, когда она посещала музей и выставку в Мадриде.

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