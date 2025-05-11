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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В платье с открытыми плечами и в объятиях мужа: Меган Маркл сходила с Гарри на необычное свидание

Меган Маркл сходила на свидание с мужем принцем Гарри на концерт певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская поделилась редкими фотографиями и видео в своем Instagram, на которых она общается с мужем принцем Гарри на концерте одной из своих любимых артисток.

Сассекские посетили концерт Бейонсе в рамках тура Cowboy Carter Tour на стадионе SoFi.

«О вчерашнем вечере… Спасибо @beyonce и команде за потрясающий концерт (и очень веселое свидание)! Всем любви», — подписала Меган пост.

Меган поделилась несколькими фотографиями и видео. На одном из кадров она целует своего мужа в щеку и широко улыбается.

На Меган в этот вечер было платье-миди из эластичного денима с открытыми плечами от Carolina Herrera, на шее у нее была золотая цепочка с подвеской с бриллиантом от Logan Hollowell, на запястье часы Сartier и обута в босоножки Aquazzura.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

В марте Меган эксклюзивно рассказала изданию People, что она чувствует, будто они с Гарри вступили во второй «медовый месяц» в своих отношениях, несмотря на то, что поженились семь лет назад, в 2018 году.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

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