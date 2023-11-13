В платье с открытыми плечами и в особенном колье: как принцесса Диана блистала на приеме в Токио

Этот кадр был сделан как раз в этот день, 13 ноября 1990 года. Принц Уэльский Чарльз и принцесса Уэльская Диана общаются с японскими и иностранными гостями во время приема, устроенного премьер-министром Японии Тосики Кайфу в токийском отеле.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

На Диане, которой на тот момент было 29 лет, розовое платье с красной вышивкой и достаточно пикантным вырезом на декольте и открытыми плечами, в ушах серьги-висюльки с жемчугом, а на шее колье, которое когда-то подарила Диане бабушка Чарльза - Елизавета Боуз-Лайон. Это, кстати, единственное украшение, которое досталось королеве Камилле от принцессы Дианы.

Украшение принцессы Дании Александры на принцессе Диане / Фото: Getty Images

Макияж также весьма насыщенный, принцесса Уэльская подчеркнула черным карандашом глаза и помадой губы. Выглядит принцесса Диана не очень счастливой, чего не скажешь про ее молодого супруга Чарльза, он весело беседовал с гостями и все время улыбался.

Чарльз и Диана не были счастливы в браке и развелись в 1996 году, за год до смерти принцессы Уэльской в автокатастрофе.

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