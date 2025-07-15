В платье с открытыми плечами и золотым колье: принцесса Катарина-Амалия на церемонии выпуска из университета

Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

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Будущая королева Нидерландов приняла участие в традиционной церемонии выпуска, а поддержать и поздравить ее приехала вся семья — король Виллем-Александр, королева Максима, сестры Алексия и Ариана и бабушка принцесса Беатрикс.

В королевском аккаунте в Instagram поделились фотографиями с мероприятия.

Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

«Церемония в Королевском Консертгебау отмечает окончание программы бакалавриата университета. Из-за перелома руки принцессы один курс был отложен. Поэтому принцесса Оранская получит степень бакалавра позже.

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В новом учебном году принцесса начнет обучение по программе бакалавриата по нидерландскому праву в Амстердамском университете и будет участвовать в программе Defensity College», — говорится в сообщении дворца.

Принцесса Катарина-Амалия появилась на празднике в платье с открытыми плечами цвета марсала, подобрав туфли в тон из замши, золотое колье на шею и несколько колец. А ее мама королева Максима облачилась в светлое платье от Zimmermann длины миди с тонким поясом на талии, сочетая его с серебристой обувью и крупными серьгами.

Принцесса Катарина-Амалия со своей семьей / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Также мы обратили внимание на образ средней сестры принцессы — Алексии — она была в белой рубашке, небрежно заправленной в юбку от французского бренда Maj. Самая младшая из сестре — принцесса Ариана — надела кирпичный брючный костюм от Max Mara.