В платье с открытыми плечами: кронпринцесса Виктория надела нежный наряд от H&M на день рождения

14 июля кронпринцессе Швеции Виктории исполняется 46 лет.
Ежегодно день рождения наследницы шведского престола отмечается концертом и в кругу ее семьи. Мероприятие проводилось в замке Соллиден и в руинах замка Боргхольм на острове Эланд.
На празднике Виктория появилась в нежном образе, который состоял из длинного белого платья от демократичного бренда H&M. Наряд был выполнен из кружева и имел опущенные плечи.
Юбка платья была украшена прозрачными вставками и небольшой плиссировкой. Образ именинница дополнила эспадрильями от Valentino, украшениями от Skultuna и часами на запястье.
Также она собрала волосы в любимую прическу низкий пучок и сделала лаконичный макияж.
На праздник в замке с Викторией пришли ее муж Даниэль и их дети - принцесса Эстель и принц Оскар.
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