В платье с открытыми плечами: кронпринцесса Виктория надела нежный наряд от H&M на день рождения

Ежегодно день рождения наследницы шведского престола отмечается концертом и в кругу ее семьи. Мероприятие проводилось в замке Соллиден и в руинах замка Боргхольм на острове Эланд.

На празднике Виктория появилась в нежном образе, который состоял из длинного белого платья от демократичного бренда H&M. Наряд был выполнен из кружева и имел опущенные плечи.

Юбка платья была украшена прозрачными вставками и небольшой плиссировкой. Образ именинница дополнила эспадрильями от Valentino, украшениями от Skultuna и часами на запястье.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Также она собрала волосы в любимую прическу низкий пучок и сделала лаконичный макияж.

Кронпринцесса Виктория с семьей / Фото: Getty Images

На праздник в замке с Викторией пришли ее муж Даниэль и их дети - принцесса Эстель и принц Оскар.

Кронпринцесса Виктория с семьей / Фото: Getty Images

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