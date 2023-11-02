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В платье с павлиньим принтом и необычной обуви: королева Камилла в Кении

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В платье с павлиньим принтом и необычной обуви: королева Камилла в Кении

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла продемонстрировала неожиданный образ во время визита в Кению.

Вчера королевская чета посетила приют для слонов Sheldrick на окраине Найроби. Там Камилла даже покормила слона молоком, а фотографы запечатлели этот момент на память.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

76-летняя королева в этот день облачилась в очень необычный наряд. На ней было платье длины миди из хлопка с принтом в виде слона и павлина от Fiona Clare, а на ее ногах - коричневые кожаные сапоги на шнуровке. Необычно видеть королеву в такой обуви, ведь обычно она появляется на публике в туфлях на каблуках или высоких сапогах.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press
Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

У королевы на запястье был ее традиционный браслет от Van Cleef & Arpels, несколько других золотых браслетов и подвески на шее, а также идеальная укладка и макияж.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также ранее мы рассказывали о том, что в первый день своего визита в страну королева Камилла появилась на публике в белом платье и с любимой брошью королевы Елизаветы II.

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Дата публикации
Просмотры
1140
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