В платье с павлиньим принтом: королева Камилла сходила на женскую книжную премию

Королева Камилла / © Associated Press

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Ее Величество приехала, чтобы отпраздновать 30-летие Женской премии в области художественной литературы, а ее визит не был анонсирован дворцом заранее.

Камилла присоединилась к номинированным авторам и бывшим победителям на открытой площадке.

Королева Камилла / © Associated Press

Выступая с речью Ее Величество заявила, что учреждение единственной женской премии в 1995 году положило начало колоссальным переменам.

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«Три десятилетия спустя ваши достижения впечатляют. Начинающие авторы извлекли пользу из мудрости тех, кто прошел по тому же пути. Карьера началась, бестселлеры разлетаются с полок в руки и сердца публики, и каждый год вы раздаете 3000 книг нуждающимся», — сказала Камилла.

Королева Камилла / © Associated Press

Поговорив с каждым из финалистов, она сказала: «Удачи вам всем, я буду думать о вас», а затем отправилась на встречу с шестью авторами, вошедшими в шорт-лист женской премии в области документальной литературы, пишет express.co.uk.

Королева Камилла / © Associated Press

На мероприятие королева приехала в зеленом платье-рубашке Liberty London, украшенном павлиньими перьями и обута в яркие синие туфли на каблуках. У нее на шее была золотая цепочка с подвеской с инициалами ее внуков, а также надела любимый браслет Van Cleef and Arpels и еще несколько браслетов на запястье, а также серьги с бирюзой. Сделала макияж и свою фирменную прическу.

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, недавно королева Камилла посетила аббатство Хексэм в Англии, куда приехала в голубом костюме пастельного цвета от Bruce Oldfield.

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