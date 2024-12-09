В платье с пайетками: Джилл Байден блистала на церемонии в роскошном вечернем наряде

73-летняя супруга президента в надела элегантное платье светлого оттенка.
Первая леди США Джил Байден и ее муж-президент посетили ежегодное мероприятие в Вашингтоне - 47-ю церемонию вручения наград Центра Кеннеди. На этом мероприятии отмечают заслуги известных личностей, которые повлияли на Соединенные Штаты и оказали влияние на будущие поколения.
Президентская пара - традиционные гости церемонии, поэтому занимают специально отведенную для них ложу, наблюдая за действием. В этом году 73-летняя Джилл надела на церемонию длинное белое вечернее платье с рукавами. Это был прямой наряд полностью расшитый пайетками.
Платье первая леди Америки дополнила бриллиантовыми украшениями - серьгами-люстрами, несколькими браслетами и кольцами. Также она сделала насыщенный вечерний макияж и объемную прическу.
Это мероприятие Джилл посетила в последний раз, как первая леди США, ведь совсем скоро ее муж уходит с поста президента. Также недавно она в последний раз украсила Белый дом к Рождеству. Тема убранства резиденции в этот раз звучит как "Сезон мира и света".
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