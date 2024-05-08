В платье с пайетками и алмазной тиаре: кронпринцесса Виктория на банкете

Наследная принцесса Швеции Виктория и ее муж кронпринц Даниэль посетили торжественный банкет в Стокгольмском королевском дворце.

Он был организован королем Швеции Карлом Густавом и королевой Сильвией в честь двухдневного государственного визита короля дании Фредерика X и королевы Мэри.

Будущая королева Швеции носила вечернее платье без рукавов от Christer Lindarw, расшитое пайетками и мелкими камнями. Лук Виктория дополнила клатчем Gucci, несколькими браслетами на запястье с бриллиантами и Алмазной тиарой Коннахта. Кронпринцесса собрала волосы в низкий пучок и сделала классический макияж на лице. Ее супруг кронпринц Даниэль был в военной форме, как и другие гости мужчины.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Банкет посетил также брат Виктории – принц Карл Филипп со своей красавицей-супругой принцессой Софией. Она выглядела великолепно в платье с пышным подолом и в своей свадебной тиаре.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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