В платье с пайетками и кейп-накидкой: шведская принцесса Мадлен на королевском празднике

Мадлен появилась в компании мужа - Кристофера О'Нила - на банкете в честь 50-летия со дня коронации своего отца - короля Швеции Карла XVI Густава. Для столь торжественного мероприятия она выбрала серебристое платье от излюбленного бренда многих известных особ - Jenny Packham. Наряды от этой марки также часто надевает Кейт Миддлтон и Иванка Трамп.

На Мадлен было серебристое платье А-силуэта с вышивкой пайетками из новой коллекции бренда осень-зима 2023-2024.

Наряд также был украшен накидкой-кейпом, которая немного прикрывала руку принцессы. Образ Мадлен дополнила серебристым клатчем от Amina Muaddi, серьгами-каплями с бриллиантами и двумя браслетами, один из которых - культовый The Love от Cartier.

Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

Однако главным украшением образа дочери короля стала тиара на голове. Она в этот раз надела Modern Fringe Tiara - это одно из ее любимых украшений и она часто ее надевает на торжественные мероприятия. Также в этой тиаре Мадлен выходила замуж.

Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

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