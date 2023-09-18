В платье с пайетками и кейп-накидкой: шведская принцесса Мадлен на королевском празднике

41-летняя шведская принцесса - сестра кронпринцессы Виктории - посетила торжественное мероприятие в Стокгольме.
Мадлен появилась в компании мужа - Кристофера О'Нила - на банкете в честь 50-летия со дня коронации своего отца - короля Швеции Карла XVI Густава. Для столь торжественного мероприятия она выбрала серебристое платье от излюбленного бренда многих известных особ - Jenny Packham. Наряды от этой марки также часто надевает Кейт Миддлтон и Иванка Трамп.
На Мадлен было серебристое платье А-силуэта с вышивкой пайетками из новой коллекции бренда осень-зима 2023-2024.
Наряд также был украшен накидкой-кейпом, которая немного прикрывала руку принцессы. Образ Мадлен дополнила серебристым клатчем от Amina Muaddi, серьгами-каплями с бриллиантами и двумя браслетами, один из которых - культовый The Love от Cartier.
Однако главным украшением образа дочери короля стала тиара на голове. Она в этот раз надела Modern Fringe Tiara - это одно из ее любимых украшений и она часто ее надевает на торжественные мероприятия. Также в этой тиаре Мадлен выходила замуж.
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