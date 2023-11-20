В платье с пайетками и рубиновых серьгах: княгиня Шарлин произвела фурор вечерним образом

На торжестве 45-летняя Шарлин появилась в вечернем платье бордового цвета, расшитом пайетками от DidierAngelo, оно было с круглым вырезом, длинными рукавами и небольшим шлейфом, к нему княгиня подобрала туфли-лодочки в тон и клатч оттенка металлик.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Образ Ее Высочество завершила вечерним макияжем с яркой помадой на губах, надела серьги с рубинами и бриллиантами от Cartier и сделала маникюр в тон наряда.

Ее муж князь Альбер II был в военной форме и с белым галстуком-бабочкой.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Днем княжеская пара вместе с двумя детьми – принцем Жаком, который откровенно скучал и принцессой Габриэллой, посетили службу в честь Национального дня Монако и, согласно традиции, приветствовали подданных с балкона. Для дневного выхода Шарлин также выбрала пальто в красно-бордовых оттенках от DidierAngelo, замшевые сапоги от Manolo Blahnik, надела шляпу от Stephen Jones и роскошные серьги Graff с рубинами и бриллиантами.

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / Фото: Getty Images

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