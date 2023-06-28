В платье с пайетками и с цветком на голове: необычный образ королевы Максимы

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Для нового выхода в свет королева выбрала золотистое платье, расшитое пайетками, подобрав к нему туфли, головной убор с крупным цветком и сумку из змеиной кожи.

Образ Ее Величество дополнила несколькими браслетами с драгоценными камнями, серьгами с цветными камнями, кольцом на пальце и светлым маникюром. Макияж на ее лице также был максимально в естественных тонах, а волосы собраны в пучок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима выглядела лучезарной, много улыбалась, общалась с публикой. И даже позволила некоторым людям дотронуться к ее лицу, широко при этом улыбаясь.

Напомним, недавно королевская особа выходила в свет в платье с драпировкой на бедрах и шляпе-таблетке. Каждый ее образ – наслаждение для глаз. Максима всегда очень интересно подбирает наряды и аксессуары к ним, чтобы сделать свой образ завершенным.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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