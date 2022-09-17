В платье с пайетками и с вечерним макияжем: королева Летиция с мужем сходила на концерт

Король Филипп VI и его супруга королева Летиция, которой 15 сентября исполнилось 50 лет, побывали на концерте в Мадриде, организованном по случаю 50-летия исследования рака Испанской ассоциации по борьбе с раком (AECC)

Испанский национальный оркестр и хор устроил необычный концерт.

Королева Летиция была одета в переливающееся стразами и пайетками платье длины до колен, которое гармонично сочетала с синими замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и клатчем в тон.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Волосы королевы были собраны в низкий хвост, на лице был достаточно насыщенный макияж, а в ушах сверкали серьги-гвоздики с бриллиантами.

Король Филипп VI был в сером костюме в полоску, белой рубашке и синем галстуке в крапинку, а обут в черные туфли.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королевская чета пребывала в отличном настроении и много улыбалась, когда приветствовала собравшуюся публику.

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