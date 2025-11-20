В платье с пайетками и украшении, которое не носила 14 лет: княгиня Шарлин посетила гала-концерт

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

После утренних вчерашних торжеств часть семьи снова собралась на концерте в честь Национального дня. На концерт Шарлин приехала в платье Armani Prive кремового цвета с россыпью мелких камней и небольшим шлейфом и дополнила его бриллиантовой тиарой Lorenz Baumer, выгуляв ее впервые за 14 лет.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Эту тиару Шарлин носила после своей свадебной церемонии в июле 2011 года. Свой вечерний образ княгиня дополнила миниатюрными бриллиантовыми серьгами, красивой прической, легким макияжем глаз со стрелками и красным блеском на губах. Она также надела ленту ордена Святого Карла, высшей награды княжества.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, на торжественном праздновании Национального дня Шарлин блистала в молочно-белом брючном костюме с одной пуговицей на жакете, а под жакетом у нее была белая блузка с бантом, а обула молочные остроносые туфли на каблуках. Мероприятие также посетили двое детей княжеской пары — принц Жак и принцесса Габриэлла.