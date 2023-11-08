В платье с пайетками и вырезом на декольте: королева Летиция впечатлила своей фигурой

Королева Летиция и король Филипп VI вчера провели весьма насыщенный день в Дании.

Днем королева вместе с кронпринцессой Мэри посетили строительство новой больницы Марии Елизаветы для детей, подростков и будущих семей в Копенгагене.

А вечером уже в компании королевы Дании Маргрете II и своих супругов прибыли на выставку Хоакина Сорольи "Свет в движении" и посетили ужин в музее Глиптотекет, который испанские монархи по традиции устроили для своих датских коллег.

Королева Летиция и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Для этого дня королева Летиция выбрала черное платье миди с пайетками и не глубоким V-образным декольте от датского бренда Rotate. Она была в туфлях-слингбэках от Manolo Blahnik, а в руках держала черный атласный клатч Lambertson Truex. Ее Величество распустила длинные волосы и накрутила их красивыми локонами и сделала насыщенный макияж.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Из украшений на королеве были крупные цветочные серьги, похоже, с бриллиантами и кольцо Coreterno, которое Летиция носит на указательном пальце. Ее супруг король Филипп VI также был в черном костюме.

Королева Летиция и король Филипп VI с королевой Маргрете II и наследной парой Дании / Фото: Getty Images

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