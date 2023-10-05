В платье с пайетками: королева Максима в красивом луке приехала на церемонию

Король и королева Нидерландов присутствовали на светской церемонии в Гааге.
Королева Максима выступила на церемонии вручения ежегодной премии Orange Fund, которая называется Apples of Orange. Премия присуждается за выдающиеся социальные инициативы.
Королева приехала на светское мероприятие в бежевом платье с россыпью пайеток от Natan Couture, надела серьги Steltman Jewelry & Atelier с бриллиантами и куницытами, несколько драгоценных браслетов на запястье и крупное кольцо с камнем. У королевы был макияж с акцентом на глаза, а волосы собраны в низкий пучок.
Король Виллем-Александр был в черном костюме, белой рубашке и с оранжевым галстуком с принтом лошадей.
Напомним, ранее королева Максима приняла участие в конференции FMO "Будущее финансов" в качестве специального защитника генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития, куда приехала в платье миди из твила с принтом от Maison Valentino.
Читайте также: