Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с перфорацией и новыми украшениями: эффектный образ 82-летней Нэнси Пелоси

Дата публикации
Просмотры
2645
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с перфорацией и новыми украшениями: эффектный образ 82-летней Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Политик в красивом аутфите посетила Японию.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила свое азиатское турне рабочим визитом в Японию. Там она посетила пленарное заседание нижней палаты Токио, а также выступила на пресс-конференции в посольстве США в Токио.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Пелоси была одета в любимое голубое платье-рубашку миди с перфорацией. К наряду она прикрепила два значка в виде американского и японского флагов. На лице у нее была голубая защитная маска.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Аутфит спикер дополнила новыми экстравагантными украшениями – золотыми серьгами с камнями и ожерельем.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Аккуратная укладка и макияж с акцентом на губах завершили яркий образ Нэнси.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, спикер в рамках своего азиатского турне посетила Сеул. Там она продемонстрировала деловой лук в фиолетовом костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк, и в белом топе. Наряд она скомбинировала с замшевыми туфлями-лодочками.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация