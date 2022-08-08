В платье с перфорацией и новыми украшениями: эффектный образ 82-летней Нэнси Пелоси

Политик в красивом аутфите посетила Японию.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила свое азиатское турне рабочим визитом в Японию. Там она посетила пленарное заседание нижней палаты Токио, а также выступила на пресс-конференции в посольстве США в Токио.
Пелоси была одета в любимое голубое платье-рубашку миди с перфорацией. К наряду она прикрепила два значка в виде американского и японского флагов. На лице у нее была голубая защитная маска.
Аутфит спикер дополнила новыми экстравагантными украшениями – золотыми серьгами с камнями и ожерельем.
Аккуратная укладка и макияж с акцентом на губах завершили яркий образ Нэнси.
Напомним, спикер в рамках своего азиатского турне посетила Сеул. Там она продемонстрировала деловой лук в фиолетовом костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк, и в белом топе. Наряд она скомбинировала с замшевыми туфлями-лодочками.
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