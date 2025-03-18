В платье с перьями и широкополой шляпе: королева Максима блистала в новом луке на приеме

Королева Максима продемонстрировала новый образ на публичном мероприятии во время поездки в Кению.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима встретились с президентом Кении Уильямом Руто и первой леди Рэйчел Рут во время официальной церемонии приветствия в первый день государственного визита королевской четы в Кению.

На встречу, которая прошла в Государственной резиденции в Найроби королева Максима приехала в платье с кейп-накидкой от своего любимого бренда Natan Couture, подол которого был украшен перьям и дополнила его шляпой с широкими полями Maison Delvigne, а также крупными серьгами Luz Camino.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Кении / Фото: Getty Images

Волосы Максимы были собраны в красивый низкий пучок и сделала макияж. Также она была обута в красные туфли-лодочки из замши на каблуках, а в руках держала красный клатч.

Король Виллем-Александр надел в этот день темный костюм в полоску, белую рубашку и желтый галстук в принт.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, королевскую чету запечатлели по прибытии в аэропорт Найроби, где Ее Величество королева появилась в очень эффектных серьгах-кисточках.

Читайте также: