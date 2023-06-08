В платье с пестрым принтом и новым кулоном на шее: королева Камилла открыла выставку цветов

Королева вновь появилась на публике в наряде любимого синего цвета, который в народе уже прозвали "королевский синий".

8 июня 75-летняя королева Камилла официально открыла ежегодную выставку Британской недели цветов в Ламбете, которая проводилась в Садовом музее.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

“Британская неделя цветов, объединяющая флористов, цветоводов и любителей цветов, была основана New Covent Garden Market. Тема выставки этого года в @gardenmuseum - "Новые начинания", вдохновленная свежими стартами, новым ростом и сменой времен года”, - говорится в Instagram королевской семьи.

На мероприятии королева появилась в синем платье с пестрым принтом, рукавами три четверти и поясом на талии.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее Величеству сделали ее фирменную укладку и легкий макияж, а вот образ она дополнила крупными золотыми серьгами, несколькими любимыми браслетами, а также цепочкой, на которой можно заметить новый синий кулон с изображением двух сердец - возможно, это подарок ее мужа.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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