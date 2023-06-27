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В платье с пикантным декольте и цветочными аппликациями: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала очаровательный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
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В платье с пикантным декольте и цветочными аппликациями: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала очаровательный образ

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

У Карин Жан-Пьер отличное чувство стиля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посетила государственный ужин в Белом доме, организованный в честь официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон.

Там Карин появилась в очаровательном вечернем образе. На ней было длинное платье цвета морской волны, которое имело пикантное декольте и было украшено тонким ремешком и цветочными аппликациями на юбке. Аутфит она дополнила массивными золотистыми серьгами.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

А на очередном брифинге перед журналистами Жан-Пьер предстала в розовом обтягивающем платье, с жемчужным ожерельем, серьгами-пусетами и новой прической.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press
Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press
Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
472
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