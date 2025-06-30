- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1288
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с пикантным декольте: королева Летиция с мужем-королем приехала в Севилью
Королева Летиция и король Филипп прибыли с визитом в Севилью, где будут председательствовать на важной конференции.
Королева Летиция вновь появилась в Королевском Алькасаре в Севилье вместе с королем Филиппом VI, чтобы дать ужин в рамках Четвертой международной конференции ООН по финансированию развития.
Королева выбрала очень элегантное платье миди цвета морской волны с открытыми плечами, небольшим V-образным вырезом на декольте с облегающим лифом и пышной юбкой от Carolina Herrera. Этот наряд Летиция уже носила в 2019 году.
Ее Величество сочетала наряд с золотистыми туфлями на невысоких каблуках и клатчем в тон. Летиция сделала укладку с легкими волнами с боковым пробором, сделала выразительный макияж глаз и губ, а у нее на пальце сверкало любимое кольцо Coreterno.
Король Филипп VI был одет в черный костюм и зеленый галстук, а также белую рубашку и обут в черные кожаные туфли.
На данный момент у королевы Летиции и короля Филиппа июль заполнен официальными обязательствами, и они не смогут отправиться на Майорку до августа, где традиционно проводят свой семейный отпуск летом.