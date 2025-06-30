В платье с пикантным декольте: королева Летиция с мужем-королем приехала в Севилью

Королева Летиция и король Филипп / © Getty Images

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Королева Летиция вновь появилась в Королевском Алькасаре в Севилье вместе с королем Филиппом VI, чтобы дать ужин в рамках Четвертой международной конференции ООН по финансированию развития.

Королева выбрала очень элегантное платье миди цвета морской волны с открытыми плечами, небольшим V-образным вырезом на декольте с облегающим лифом и пышной юбкой от Carolina Herrera. Этот наряд Летиция уже носила в 2019 году.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество сочетала наряд с золотистыми туфлями на невысоких каблуках и клатчем в тон. Летиция сделала укладку с легкими волнами с боковым пробором, сделала выразительный макияж глаз и губ, а у нее на пальце сверкало любимое кольцо Coreterno.

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Король Филипп VI был одет в черный костюм и зеленый галстук, а также белую рубашку и обут в черные кожаные туфли.

На данный момент у королевы Летиции и короля Филиппа июль заполнен официальными обязательствами, и они не смогут отправиться на Майорку до августа, где традиционно проводят свой семейный отпуск летом.

Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press