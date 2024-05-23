В платье с пикантным декольте: леди Китти Спенсер сходила на выставку цветов

Племянница принцесы Дианы и молодая мама – леди Китти Спенсер – посетила выставку цветов в Челси.
Леди Китти приехала на мероприятие в платье трапециевидного силуэта средней длины от Dior из черно-белого шелкового твила с парижским мотивом. Наряд был на тонких бретельках и подчеркивал декольте Спенсер.
К образу Китти подобрала черную сумку Lady D-Joy от Dior из кожи ягненка, похожие любила носить ее тетя принцесса Диана. А обута была в туфли-слингбэки тоже от Dior на невысоких каблуках.
Китти Спенсер распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж, надела серьги-клипсы, браслет и несколько колец на пальцы.
Напомним, выставку цветов также посетили ее младшие сестры – леди Элиза и леди Амелия Спенсер. Амелия носила в этот день разноцветное платье-миди от Edeline Lee, а Элиза была в синем платье Alexandria Dress. Обе девушки были в обуви на каблуках.
Читайте также: