В платье с пикантным декольте: леди Китти Спенсер сходила на выставку цветов

Леди Китти приехала на мероприятие в платье трапециевидного силуэта средней длины от Dior из черно-белого шелкового твила с парижским мотивом. Наряд был на тонких бретельках и подчеркивал декольте Спенсер.

К образу Китти подобрала черную сумку Lady D-Joy от Dior из кожи ягненка, похожие любила носить ее тетя принцесса Диана. А обута была в туфли-слингбэки тоже от Dior на невысоких каблуках.

Китти Спенсер распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж, надела серьги-клипсы, браслет и несколько колец на пальцы.

Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, выставку цветов также посетили ее младшие сестры – леди Элиза и леди Амелия Спенсер. Амелия носила в этот день разноцветное платье-миди от Edeline Lee, а Элиза была в синем платье Alexandria Dress. Обе девушки были в обуви на каблуках.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

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