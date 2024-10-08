В платье с пикантным декольте: леди Виктория Херви на вечеринке в Лондоне

На пати модель и бывшая it girl приехала в шелковом оливковом платье-халате, которое было приспущено на декольте и с капюшоном на голове. У Херви виднелся черный кружевной бюстгальтер, а обута она была в черные остроносые сапоги из кожи на каблуках.

Виктория распустила волосы и сделала укладку легкими волнами, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы нежно-розовым блеском.

Леди Виктория Герви / Фото: Getty Images

Британская аристократка любит выходить в светское общество в экстравагантных аутфитах и привлекать внимание публики и фотографов. В этот раз ей также это удалось.

Напомним, в прошлый раз мы видели ее еще в июне, когда Виктория посещала королевские скачки в Аскоте, куда прилетела на вертолете.

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