В платье с пикантным декольте: Меган Маркл появилась на гала-вечере в наряде, который уже носила

Меган Маркл появилась на гала-вечере в Лос-Анджелесе в наряде, в котором ранее уже выходила на публику.

Герцогиня надела красное платье с откровенным вырезом на декольте от Carolina Herrera на гала-вечере в Детской больнице Лос-Анджелеса.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

43-летняя Меган Маркл ранее надевала это потрясающее платье на гала-вечер в Нью-Йорке в 2021 году, посвященный военным в канун Дня ветеранов в США и Дня перемирия в Великобритании, когда посещала мероприятие со своим мужем Гарри.

Келли Макки Зайфен и Меган Маркл / Фото: Getty Images

На дорожке Меган появилась вместе со своей подругой Келли Макки Зайфен, соучредительницей Альянса мам.

Келли Макки Зайфен и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Свой образ Меган Маркл дополнила красными босоножками из замши Aquazzura на невысоких каблуках и браслетом Cartier Love Yellow Gold. Также сделала укладку волнами и вечерний макияж.

В прошлый раз, напомним, герцогиня Сассекская сочетала платье с другой обувью, а волосы собрала в высокий пучок.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали другой образ герцогини Меган в платье-майке и серьгах Bottega Veneta, когда она появилась на мероприятии на Ямайке вместе с Гарри.

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