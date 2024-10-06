В платье с пикантным декольте: Меган Маркл появилась на гала-вечере в наряде, который уже носила

Меган Маркл появилась на гала-вечере в Лос-Анджелесе в наряде, в котором ранее уже выходила на публику.
Герцогиня надела красное платье с откровенным вырезом на декольте от Carolina Herrera на гала-вечере в Детской больнице Лос-Анджелеса.
43-летняя Меган Маркл ранее надевала это потрясающее платье на гала-вечер в Нью-Йорке в 2021 году, посвященный военным в канун Дня ветеранов в США и Дня перемирия в Великобритании, когда посещала мероприятие со своим мужем Гарри.
На дорожке Меган появилась вместе со своей подругой Келли Макки Зайфен, соучредительницей Альянса мам.
Свой образ Меган Маркл дополнила красными босоножками из замши Aquazzura на невысоких каблуках и браслетом Cartier Love Yellow Gold. Также сделала укладку волнами и вечерний макияж.
В прошлый раз, напомним, герцогиня Сассекская сочетала платье с другой обувью, а волосы собрала в высокий пучок.
Напомним, недавно мы показывали другой образ герцогини Меган в платье-майке и серьгах Bottega Veneta, когда она появилась на мероприятии на Ямайке вместе с Гарри.
Читайте также:
- Встали на защиту Меган Маркл: сотрудники герцога и герцогини Сассекских высказались о работе с парой
- Меган в мини-платье, а Гарри - в футболке и пиджаке: супруги сходили на теннисный турнир
- Гарри против королевской семьи: самые громкие скандалы "запасного" принца