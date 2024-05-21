В платье с пикантным декольте: принцесса Мария-Олимпия приехала в Канны

27-летняя принцесса Мария-Олимпия присутствовала на ужине Michel Kors, прошедшем в рамках 77-го Каннского кинофестиваля, прошедшего на пляже Мартинес в Каннах.

Девушка надела короткое коричневое платье на широких бретельках, с глубоким вырезом на декольте и широким поясом, подчеркивающим ее тонкую талию. Образ девушка дополнила черными босоножками на каблуках и черной сумкой на ремешке с кольцами.

Мария-Олимпия сделала лаконичную укладку и легкий дневной макияж, лишь немного подчеркнув глаза и нанеся блеск на губы.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход девушка появилась на публике в прозрачной блузке и джинсах, когда присутствовала на презентации коллекции Malone Souliers x Tabitha Simmons в Seashell of Lisson Grove в Лондоне.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Читайте также: