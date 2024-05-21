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В платье с пикантным декольте: принцесса Мария-Олимпия приехала в Канны

В платье с пикантным декольте: принцесса Мария-Олимпия приехала в Канны

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Греческая принцесса Мария-Олимпия – частая гостья светских модных ивентов.

27-летняя принцесса Мария-Олимпия присутствовала на ужине Michel Kors, прошедшем в рамках 77-го Каннского кинофестиваля, прошедшего на пляже Мартинес в Каннах.

Девушка надела короткое коричневое платье на широких бретельках, с глубоким вырезом на декольте и широким поясом, подчеркивающим ее тонкую талию. Образ девушка дополнила черными босоножками на каблуках и черной сумкой на ремешке с кольцами.

Мария-Олимпия сделала лаконичную укладку и легкий дневной макияж, лишь немного подчеркнув глаза и нанеся блеск на губы.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход девушка появилась на публике в прозрачной блузке и джинсах, когда присутствовала на презентации коллекции Malone Souliers x Tabitha Simmons в Seashell of Lisson Grove в Лондоне.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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