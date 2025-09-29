ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

В платье с пикантным декольте: внучка принцессы Александры показала свои свадебные фото в честь годовщины

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг отпраздновали в сентябре пятую годовщину своей свадьбы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Флора Огилви и Тимоти Вестерберг

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Девушка поделилась в своем Instagram несколькими свадебными снимками. Свадьба внучки принцессы Александры Кентской (двоюродной сестры покойной королевы Елизаветы II) состоялась 10 сентября 2021 года в часовне Сент-Джеймс Пикадилли, а вот расписалась пара годом ранее.

«Наша пятая годовщина свадьбы. Когда мы с Тимоти сделали первые шаги из Королевской часовни в качестве мужа и жены, лился дождь из лепестков. Я люблю тебя, мой дорогой», — написала Флора в подписи к фотографиям.

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Это фотографии как раз со дня росписи пары. На Флоре в тот день было красивое платье с квадратным декольте и длинным рукавом, а в руках она держала букет белых калл.

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

А недавно мы вспоминали свадьбу ее бабушки — принцессы Александры и рассказывали, почему ее свадебное платье актуально и через 60 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie