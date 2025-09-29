В платье с пикантным декольте: внучка принцессы Александры показала свои свадебные фото в честь годовщины

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Девушка поделилась в своем Instagram несколькими свадебными снимками. Свадьба внучки принцессы Александры Кентской (двоюродной сестры покойной королевы Елизаветы II) состоялась 10 сентября 2021 года в часовне Сент-Джеймс Пикадилли, а вот расписалась пара годом ранее.

«Наша пятая годовщина свадьбы. Когда мы с Тимоти сделали первые шаги из Королевской часовни в качестве мужа и жены, лился дождь из лепестков. Я люблю тебя, мой дорогой», — написала Флора в подписи к фотографиям.

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Это фотографии как раз со дня росписи пары. На Флоре в тот день было красивое платье с квадратным декольте и длинным рукавом, а в руках она держала букет белых калл.

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

