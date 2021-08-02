В платье с пикантным разрезом: королева Летиция вручила награду Джуди Денч

Испанская королева Летиция пока не собирается уходить в отпуск.

Ее Величество вчера, 1 августа, посетила церемонию закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca в Пальма-де-Майорке и вручила 86-летней Джуди Денч награду Мастера кино на сцене фестиваля.

47-летняя королева-консорт выглядела прекрасно в темно-синем асимметричном платье с высоким разрезом, который казался даже слишком высоким, когда Летиция присела на стул. У наряда не было рукавов, и Ее Величество снова смогла продемонстрировать свои рельефные руки. Дополняли ее лук золотые туфли на каблуках и синий клатч. Волосы королева собрала в низкий пучок, надела серьги-кольца и любимое золотое кольцо на палец.

Королева Летиция / Getty Images

Джуди Денч также была великолепна в струящемся бежевом ансамбле, состоящем из длинной молочно-белой накидки, под которой была блуза и брюки в тон. На мероприятии актрису сопровождал друг и партнер Дэвид Миллс.

Джуди Денч и королева Летиция / Getty Images

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