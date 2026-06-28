В платье с пикантным разрезом: Моника Беллуччи приехала на кинофестиваль в Биаррице

Моника Беллуччи / © Getty Images

Реклама

Во Франции знаменитость запечатлели фотографы по прибытии на фотосессию в пятый день 4-го Международного кинофестиваля «Новые волны» в Биаррице.

61-летняя Беллуччи была одета в черное макси-платье с прозрачной ткани и высоким разрезом, обута в черные босоножки из замши на высоких каблуках, а в руках держала небольшую кожаную сумку на короткой ручке.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Образ Белуччи дополнила черными солнцезащитными очками и небольшими золотыми серьгами-кольцами. Волосы распустила и сделала легкий мейк-ап.

Реклама

Напомним, этот же фестиваль посетила актриса и продюсер Кристен Стюарт. Она тоже удивила образом, появившись перед камерами в черном бюстгальтере и юбочном костюме от Chanel.

Новости партнеров