В платье с пикантным вырезом и шляпе: Лиз Трасс выступила с речью во время похорон королевы

В Великобритании простились с королевой Елизаветой II, находившейся на троне 70 лет и ушедшей из жизни на 97-м году 8 сентября в шотландском замке Балморал. Красивая, торжественная и печальная процессия на улицах Лондона началась в обед, а главной частью церемонии стало отпевание монархини в Вестминстерском аббатстве.

Сегодня, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве состоялась траурная служба по королеве Елизавете II. На нее прибыли члены королевской семьи, лидеры государств и чиновники. Среди них была и новоиспеченная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Ее сопровождал муж Хью О'Лири.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Во время службы она выступила с речью.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Одетая Трасс была в черное платье мbди с пикантным вырезом и длинными рукавами, капроновые колготки и туфли на шпильках. На талии она завязала тканевый пояс.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Траурный аутфит политик дополнила небольшой шляпой. Элизабет сделала аккуратную укладку и нежный макияж.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Напомним, премьер-министр имела уже вторую аудиенцию с королем Чарльзом III, которая состоялась в зале 1844 года в Букингемском дворце в Лондоне. На Трасс было закрыто черное платье, сверху напоминавшее рубашку. Ее Трасс дополнила капроновыми колготами и черными замшевыми туфлями.

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