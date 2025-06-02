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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
325
Время на прочтение
1 мин

В платье с пикантным вырезом: Иванка Трамп похвасталась летним луком в наряде за 83 тысячи гривен

Дочь президента США пополнила гардероб ярким платьем от колумбийского бренда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп продемонстрировала в Instagram стильный летний образ, в котором она посетила мероприятие в Майами. Сфотографировалась она на фотозоне с зелеными кустами.

Дочь президента одела кремовое платье миди с зеленым пальмовым принтом от колумбийского бренда Johanna Ortiz. Стоимость такого наряда 83 тысяч гривен (1995 долларов).

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Платье имело длинные рукава, два узелка и пикантный вырез на топе. Его Иванка скомбинировала с белыми босоножками на шпильках и соломенной сумочкой.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Трамп сделала укладку с мягкими локонами, макияж смоки-айс и украсила уши элегантными золотыми серьгами.

Напомним, Иванка Трамп поужинать в ресторан сходила в маленьком черном платье с вырезами на талии, животе и плечах.

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Дата публикации
Количество просмотров
325
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