В платье с пиксельным принтом и в желтых туфлях: Джилл Байден продемонстрировала яркий образ

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден попали под прицел фотографом на лужайке Белого дома, когда шли вместе к вертолету Marine One. Они отправились в свой дом Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, чтобы провести там выходные с семьей.

На первой леди в тот раз было летнее легкое платье от Akris в яркий и веселый цветной принт виде больших квадратов, которые напоминали пиксели.

Платье имело воротник, было застегнуто на небольшие пуговицы, а на талии его дополнял пояс с пряжкой.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила множеством аксессуаров, среди которых можно рассмотреть несколько золотых браслетов, часы от Cartier, кольца и большие золотые серьги. На глазах у нее и ее мужа были очки от бренда Ray-Ban.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Также ярким дополнением лука Джилл Байден стали туфли, на которые просто невозможно не обратить внимания, ведь они были ярко-желтого цвета.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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