В платье с пиксельным принтом и в желтых туфлях: Джилл Байден продемонстрировала яркий образ

72-летняя женщина настоящая икона стиля и очень любит яркие наряды.
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден попали под прицел фотографом на лужайке Белого дома, когда шли вместе к вертолету Marine One. Они отправились в свой дом Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, чтобы провести там выходные с семьей.
На первой леди в тот раз было летнее легкое платье от Akris в яркий и веселый цветной принт виде больших квадратов, которые напоминали пиксели.
Платье имело воротник, было застегнуто на небольшие пуговицы, а на талии его дополнял пояс с пряжкой.
Образ первая леди дополнила множеством аксессуаров, среди которых можно рассмотреть несколько золотых браслетов, часы от Cartier, кольца и большие золотые серьги. На глазах у нее и ее мужа были очки от бренда Ray-Ban.
Также ярким дополнением лука Джилл Байден стали туфли, на которые просто невозможно не обратить внимания, ведь они были ярко-желтого цвета.
Читайте также:
- Любимые бренды, фасоны и принты: что носит первая леди США Джилл Байден
- Эспадрильи, слингбэки и элегантные лодочки: какую обувь носит первая леди США Джилл Байден
- Джилл Байден в жакетах: новые выходы первой леди США
- Теперь ее имя носит цветок: Джилл Байден посетила особую церемонию а посольстве Нидерландов