В платье с плиссированными манжетами и белых туфлях: новый выход премьер-министра Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимает участие в саммите ЕС, который проходит в здании Европейского совета в Брюсселе. В этот раз лидеры ЕС обсуждают вопросы, касающиеся Украины и миграции.

Фотографы запечатлели, как Каллас шла по красной дорожке. Для мероприятия она выбрала голубо-серое платье длины миди. Наряд имел рукава три четверти с плиссированными манжетами клеш.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Образ политик дополнила белыми замшевыми туфлями на устойчивых каблуках.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая распустила волосы и сделала сдержанный макияж. На шее у нее была тоненькая серебряная цепочка с кулоном, на руках – браслет из этого же комплекта и кольцо с камнями. К платью она прикрепила золотую брошь.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, на саммит прибыла также премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая надела асимметричный коралловый жакет.

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