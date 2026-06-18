В платье с полевыми цветами: супруга премьер-министра Великобритании продемонстрировала красивый образ

Виктория Стармер / © Associated Press

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Супруга премьер-министра Великобритании Кира Стармера — Виктория Стармер— в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен посетила мероприятие «Защита детей в эпоху искусственного интеллекта». Для своего появления она выбрала красивый женственный образ.

Виктория предстала в темно-зеленом платье длины миди, украшенном принтом в виде розово-фиолетовых полевых цветов с зелеными стеблями. Наряд имел свободный крой, круглый вырез, пышные рукава длиной три четверти с объемными манжетами и пояс в тон, который подчеркнул талию.

Виктория Стармер / © Associated Press

Образ госпожа Стармер дополнили лаконичными серьгами, тонкой золотистой цепочкой с небольшим кулоном, золотым браслетом и кольцами. Супруга премьера уложила волосы в мягкие локоны и нанесла нежный макияж.

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Виктория Стармер / © Associated Press

Напомним, накануне на полях саммита G7 Виктория Стармер продемонстрировала два разных образа: яркое красное платье без рукавов во время официальной встречи и белое кружевное платье длины миди во время экскурсии в рамках программы для супругов лидеров.

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