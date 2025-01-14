В платье с поясом и драгоценностях: рассматриваем гламурный образ Уоллис Симпсон - скандальной герцогини

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская - женщина ради которой Эдуард VIII отрекся от британского престола. После того, как пара покинула Британию, они много путешествовали, покупали драгоценности, ценный антиквариат, дорогие дизайнерские вещи и часто появлялись на вечеринках и светских приемах.

Так одним из мероприятий, которое посетили Уоллис и Эдуард, был благотворительный бал Американского онкологического общества, председателем которого была Кларенс Майлз - давняя подруга Уоллис. Мероприятие проходило в Балтиморе, который пара впервые посетила с 1947 года.

Для своего вечернего выхода Уоллис выбрала элегантное и модное платье от бренда Christian Dior. Наряд был светлого оттенка, имел широкие бретельки, V-образное декольте и пояс на бедрах.

Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Носила платье герцогиня в сочетании с высокими перчатками и накидкой, которую на этих фото держит в руках. Гламура ее образу добавили роскошные украшения: колье на шее, серьги в ушах, оригинальный браслет с жемчугом, а также две бриллиантовые броши на лифе платья.

Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Очень похожее платье годом ранее чуть не купила американская актриса Мари Макдональд в Париже. Вместе со своим мужем она посетила модный показ бренда Christian Dior и присматривалась к наряду.

Мари Макдональд в Париже / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее мы рассказывали, что Уоллис обожала драгоценности и в ее коллекции были оригинальные серьги в виде ракушек.

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