В платье с принтом "гусиная лапка" и с очень большой сумкой: пресс-секретаря Байдена папарацци подловили по дороге на вертолет

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер попала в объективы фотографов, когда шла по южной лужайке Белого дома на борт Marine One, чтобы отправиться в округ Колумбия. Она сопровождает Джо Байдена в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной Ассамблеи ООН.

Карин была одета в серо-черное платье-футляр с принтом "гусиная лапка" и с цветочными аппликациями красного цвета в зоне декольте. Наряд она скомбинировала с черными кожаными лоферами от бренда Gucci. На руке у нее висел классический бежевый тренч.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Пресс-секретарь взяла с собой две кожаные сумки – одну рыжую, а другую – коричневую и очень большую. Ее кудри были слегка взлохмачены, а в ушах были ее любимые золотые серьги-гвоздики.

Напомним, на женском саммите Forbes Power 2023 в Нью-Йорке Карин Жан-Пьер предстала в белой рубашке в оливковую полоску и деловом зеленом костюме, состоявшем из жакета и прямых брюк со стрелками и завышенной талией.

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