В платье с принтом и любимых эспадрильях: эффектный аутфит Джилл Байден

Президент Джо Байден и его жена Джилл Байден в День независимости страны приняли участие в барбекю с семьями военнослужащих на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Для такого события первая леди выбрала платье-рубашку миди с интересным принтом, короткими рукавами и разрезами. Талию Джилл подчеркнула черным ремешком.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила черными эспадрильями на танкетке соломенного оттенка. Волосы она собрала в элегантную прическу, сделала макияж с акцентом на глазах, уши украсила жемчужными серьгами, шею – золотыми подвесками на цепочках, а руки – золотыми браслетами и часами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На публике Байдены продемонстрировали свои нежные чувства – они поцеловались. Это было мило.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На балконе президентские супруги появились с другими членами семьи.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Джилл Байден попала в объективы папарацци с маленьким внуком.

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