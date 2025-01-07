В платье с принтом и перчатках: королева Дании Мэри и ее муж - король Фредерик X - посетили прием во дворце

Ее Величество опять выбрала платье, которое ранее уже надевала.

Король Дании Фредерик X и его супруга - королева Мэри 0 начали год красиво - пара устроила традиционный новогодний прием во дворце Кристиансборг. Первое мероприятие 2025 года состоялось 6 января, и они посетили его в роскошных парадных образах.

52-летняя королева выбрала по такому поводу элегантное длинное платье-рубашку из парчи с металлизированной вышивкой от Teri Jon & Rickie Freeman. Оно было с рукавами три четверти, воротником-стойкой и широким поясом.

Наряд Ее Величество дополнила белой водолазкой, белыми высокими перчатками и драгоценностями. Также она обула туфли, сделала прическу и красивый макияж. Король Фредерик X для этого мероприятия надел парадную военную форму.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Однако отметим, что Мэри - очень экономная королевская особа, которая часто на подобные мероприятия надевает наряды, которые уже ранее не раз надевала. Например, это платье с металлизированной вышивкой она носила также летом 2024 года, когда посещала Гренландию.

Читайте также:

Кронпринцесса Мэри - новая королева Дании (20 фото)